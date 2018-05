Thiem met graveltitel naar Roland Garros

Verstappen start na crash achteraan in Monaco

18:37 Met een hele dure fout in de laatste training verknalde Max Verstappen zijn complete weekend. Na de crash was de RB14 niet meer op tijd gerepareerd voor de kwalificatie, waaraan hij niet meer deel nam. Hij start morgen helemaal achteraan in Monaco, waar je nauwelijks kunt inhalen. Een drama voor de Limburger.