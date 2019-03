Thiem laat kans op 'Sunshine Slam' glippen

De als derde geplaatste Oostenrijkse tennisser ging in twee sets onderuit tegen de 22-jarige Pool, die als nummer 54 van de wereldranglijst zijn mooiste zege tot dusver in zijn carrière behaalde: 6-4 6-4.



Hurkacz brak de opslag van Thiem vier keer, inclusief twee keer in de laatste games van beide sets. De nummer vier van de wereldranglijst speelde slordig en haalde geen moment het niveau waarmee hij de Zwitserse kopman Roger Federer in de finale van Indian Wells de baas bleef. Opeenvolgende titels in Indians Wells en Miami worden ook wel het 'Sunshine Slam' genoemd.