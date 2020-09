Thiem hoopt na US Open op een iets relaxter tennisbestaan: ‘Heb levensdoel bereikt’

Door Rik Spekenbrink



Zelfs als ze er niet zijn, zitten ze nog in zijn hoofd. Dominic Thiem bekende na het winnen van zijn eerste grand slam-titel zondagnacht in New York dat Novak Djokovic een plekje achterin zijn brein had bemachtigd. Misschien wel als een soort stemmetje. ‘Dit is het moment’. ‘Nu móet je winnen’.