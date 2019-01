Thiem gooit handdoek in de ring tegen Australische tiener

Halep continu­eert met moeite jacht op eerste eindzege in Australië

10:15 Simona Halep heeft zichzelf met zeer grote moeite via de Amerikaanse Sofia Kenin geplaatst voor de derde ronde van de Australian Open. De Roemeense was in de tweede ronde in drie sets te sterk: 6-3, 6-7 (5), 6-4.