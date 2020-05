‘Thialf zat al lastig, corona maakt het nog ingewikkelder’

Financiële problemenDe winter lijkt nog ver weg in mei, maar met de brief die minister Hugo de Jonge afgelopen donderdag aan de Tweede Kamer stuurde, kreeg schaatstempel Thialf er een zorg bij. Het vooruitzicht van geen grote toernooien zonder vaccin, een jaar of langer zonder ‘massale evenementen met een landelijke uitstraling’, zou ook een strop betekenen voor de ijsbaan in Heerenveen, die juist al enige tijd met grote financiële problemen kampt.

Door Lisette van der Geest



,,De laatste maanden waren wij vooral bezig met Thialf redden van een faillissement, dat lijkt nu gered door een steun van ongeveer 3 miljoen euro, maar toen deze week dat nieuws over dat vaccin kwam, was dat even schrikken”, zegt Marc Winters, directeur van Thialf. Welke kosten er bij het schrappen van toernooien komen kijken weet hij nu niet exact, die berekening wordt de komende weken gemaakt. ,,Maar impact heeft het wel.”

Volledig scherm Sfeerbeeld van Thialf. © ANP Een paar weken geleden werd bekend dat het noodlijdende Thialf reddingskrediet van rond de 3 miljoen euro krijgt van de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen, de gemeenteraad en Provinciale Staten moeten hier volgende maand nog mee instemmen. ,,Wij hebben na het nieuws over het vaccin direct gezegd: komende week moeten we een scenario berekenen, weten wat het extra tekort gaat zijn als de toernooien komend jaar niet doorgaan. Ik kan me namelijk voorstellen dat de de gemeenteraad en de Provinciale Staten wel willen weten wat de extra kosten zijn.”

‘Programma start langzaam op’

Met de wereldbekerfinale die begin maart nog precies voor de verscherping van de coronamaatrdegelen in een vol Thialf plaatsvond en de daarbijbehorende afsluiting van het schaatsseizoen, leek Thialf lange tijd een van de meer fortuinlijke in een ongelukkige situatie. ,,Maar nu gaan we snel richting winter”, zegt Winters.

,,Wij hebben een programma dat langzaam opstart”, zegt Winters. Het eerste evenement op de Nederlandse schaatskalender is het wereldbekerkwalificatie toernooi, dat jaarlijks begin november wordt georganiseerd. ,,Maar dat is een relatief klein toernooi, qua omzet en horeca. Dat is te overzien, daar komen we uit met elkaar.”

Dat is anders voor het daaropvolgende programma. Eind december staan de NK afstanden op de planning, de eerste wedstrijden uit een reeks belangrijke wedstrijden die in het nieuwe jaar doorgaan. ,,Het EK allround en sprint, de World Cup Finale, als die periode er ook uit ligt, is dat van een heel andere orde van grootte, omzettechnisch.”

10.000 toeschouwers

Aankomend seizoen is het pre-olympische jaar. Thialf is de belangrijkste ijsbaan van het land, alle topschaatsers trainen een aantal weken in de zomer en gedurende het winterseizoen op de baan in Heerenveen. De belangrijkste wedstrijden, nationaal en internationaal worden daar georganiseerd en konden het afgelopen seizoen vrijwel steevast rekenen op volle tribunes, soms goed voor 10.000 toeschouwers.

Winters: ,,Die allergrootste toernooien die bij ons plaatsvinden zijn heel belangrijk. Voor sponsoring, huurinkomsten, horeca. Met langer openstellen van regulier schaatsen kun je dat niet goedmaken, het gaat met die evenementen ook om een klein aantal toernooidagen, maar die dagen zorgen wel voor een substantieel deel van de omzet.”

Thialf verhuurt ook ruimtes rond de ijsvloer, er is een businessclub. ,,De basis daarvoor is uiteindelijk toch dat er schaatstoernooien zijn, ik kan moeilijk een factuur sturen voor een heel jaar, terwijl die toernooien niet georganiseerd worden.”

En er zijn ook verplichtingen naar de schaatssport. ,,Je kunt ook niet zeggen: we gaan een jaar dicht. In een pre-olympisch jaar moet er topsportijs liggen. Maar dat levert ook een grote rekening op, wie gaat dat betalen? Thialf zat al lastig, corona maakt het alleen maar ingewikkelder.” Een beroep doen op een noodfonds ziet Winters als mogelijke optie. ,,Stel dat wij die grote toernooien niet kunnen draaien, maar de wens is er vanuit schaatsbond KNSB en NOC*NSF wel, om de topsportfunctie te behouden, dan moeten we ergens een beroep op doen, op wie dan ook, zelf kunnen we het niet ophoesten. Ons enige geluk, tussen aanhalingstekens, is dat 1 september nog ver weg is en de regels rondom corona continu veranderen.”