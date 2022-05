Thiago mogelijk fit voor Champions League-finale met Liverpool, ook Salah heeft goed nieuws

Trainer Jürgen Klopp liet woensdag weten dat de blessure van Thiago minder erg is dan aanvankelijk werd gevreesd. De Spaanse middenvelder viel afgelopen zondag op de slotdag van de Premier League uit tegen Wolverhampton Wanderers.



Volgens Klopp hervat de speler donderdag de training. ,,Dat is sneller dan we hadden gedacht. Tests hebben uitgewezen dat hij nagenoeg is hersteld van letsel aan een spier. We zijn hoopvol gestemd. Na morgen zien we verder.” Thiago, international, is doorgaans basisspeler bij de nummer 2 van de Premier League.