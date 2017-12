‘The Dutch Destroyer’ kan het niet tegen vriend Barney

Oude rot Van Barneveld liet zich echter niet door de superstart van zijn vriend uit z’n evenwicht brengen en trok de set die hij was begonnen ‘gewoon’ naar zich toe. Van der Voort toonde zich op zijn beurt sterk door in de tweede sets bij 2-2 in legs uit te gooien met die ene kans op dubbel bull.



Het bleek zijn laatste grote wapenfeit. Barney deelde al snel een rechtse directe uit met een uitworp van 161. Waar de routinier schijnbaar onverstoorbaar zijn automatische piloot vond, bleef het hangen en wurgen voor de underdog, die vooraf had gezegd dat alles bij hem moest kloppen om kans te maken tegen Van Barneveld. Dat was allerminst het geval gisteravond, besefte Van der Voort zichtbaar meer en meer. Van der Voort moest de laatste negen legs op rij aan zijn tegenstander laten en dus gedwee het bezwete hoofd buigen.



Van Barneveld dendert door naar de kwartfinale en gaat vrijdag proberen voor de vierde keer op rij de halve finale te bereiken. Met zijn vorm zit het wel snor. Haalde hij in de eerste ronde 102 gemiddeld, in ronde twee was dat 103 en nu tegen Van der Voort kwam hij tot 101. Steady and ready voor de volgende beproeving, zo lijkt het.



Eerder op de avond zorgde de Welshman Jamie Lewis voor een daverende verrassing door de nummer 2 van de wereld Peter Wright uit te schakelen. En dat had minder met de galstenen van de Schot te maken dan met het onverwacht hoge niveau dat Lewis haalde. In de tweede, derde en vierde set produceerde hij driepijlsgemiddeldes van 119, 120 en 111. Van Gerwen-achtig! Daarmee was de basis gelegd voor de uiteindelijke 4-1 zege op Peter Wright.