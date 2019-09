The Best, UEFA voetballer, Ballon d’Or: welke prijzen kan Van Dijk allemaal winnen?

In Milaan kan Virgil van Dijk zich vanavond, net als Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, kronen tot FIFA wereldvoetballer van het jaar. In augustus won Van Dijk al de prijs voor UEFA voetballer van het jaar. En er zijn komende tijd nog meer prijzen te verdelen:

Sir Stanley Matthews is in 1956 de eerste winnaar van de prijs voor wereldvoetballer van het jaar, dan de Ballon d’Or genoemd. Vanaf dat moment wordt er ieder jaar zo'n prijs uitgereikt. In de beginjaren gaat het alleen nog maar om de Ballon d’Or, later verandert de naam keer op keer en komen er zelfs twee prijzen bij. Maar welke prijzen zijn er anno 2019 eigenlijk te winnen?

Drie prijzen

Sinds 2016 zijn er drie prijzen voor de voetballer van het jaar te verdelen: de UEFA voetballer van het jaar, de FIFA wereldvoetballer van het jaar en de Ballon d’Or. De eerste prijs werd eind augustus al uitgereikt tijdens het UEFA-gala in Monaco. Virgil van Dijk won de verkiezing voor Lionel Messi en Cristiano Ronaldo.

Europees voetballer van het jaar - UEFA

Sinds de UEFA de prijs voor de Europees voetballer van het jaar in 2011 introduceerde, won Cristiano Ronaldo (drie keer) de prijs het vaakst. Ook Lionel Messi (twee keer) vindt zijn naam terug op het lijstje. Andrés Iniesta, Franck Ribery en Luka Modric zijn de andere winnaars van de meest prestigieuze UEFA-prijs. De negende editie werd dus gewonnen door Virgil van Dijk.

Wereldvoetballer van het jaar - FIFA

De verkiezing die vanavond op het programma staat. Tijdens de the Best FIFA Football Awards wordt de prijs voor Wereldvoetballer van het jaar uitgereikt. De prijs bestaat sinds 1991, al heet het door een samenwerking met het tijdschrift France Football tussen 2009 en 2015 de FIFA Ballon d’Or. Sinds 2015 reikt de wereldvoetbalbond de prijs weer zelf uit en heet het de FIFA World Player of the Year.

De meest recente winnaar is de Kroaat Luka Modric. Ook de Brazilianen Ronaldinho (twee keer), Ronaldo (drie keer) en de Portugees Cristiano Ronaldo (drie keer) wonnen de FIFA-prijs al. Lionel Messi staat maar een keer als winnaar op de lijst, al is hij tussen 2009 en 2015 wel vier keer winnaar van de Ballon d’Or.

Slechts een keer eerder won een Nederlander deze verkiezing. Het was Marco van Basten die in 1992 na een prachtig seizoen met zijn club AC Milan tot Wereldvoetballer van het jaar werd uitgeroepen.

Ronaldinho (midden) wordt in 2005 verkozen tot FIFA wereldvoetballer van het jaar. Rechts nummer twee Frank Lampard en links nummer drie Samuel Eto'o

Ballon d’Or

De ‘echte’ verkiezing voor de beste speler ter wereld. Wordt al sinds 1956 jaarlijks uitgereikt door het tijdschrift France Football . De prijs heette tussen 2009 en 2015 door een samenwerking met de FIFA de FIFA Ballon d’Or.

Onder de winnaars barst het van de geweldige spelers. Alfredo di Stéfano en Michel Platini winnen de prijs drie keer. Lionel Messi en Cristiano Ronaldo staan beiden op het onvoorstelbare aantal van vijf Ballon d’Ors.

Waar Van Basten bij de FIFA-verkiezing de enige Nederlandse winnaar is, zijn dat er bij de verkiezing om de Ballon d’Or een stuk meer. Johan Cruijff is in 1971 als speler van Ajax de eerste Nederlandse winnaar. Ook in 1973 en 1974 wint Cruijff de prijs, dan als speler van Barcelona.

Marco van Basten laat zijn Ballon d'Or zien aan de supporters van AC Milan. In 1987 is het AC Milan-speler Ruud Gullit die wordt verkozen tot beste voetballer van de wereld. Ook de twee jaar erna heeft de club uit Milaan met Marco Van Basten de wereldvoetballer van het jaar in de selectie. In 1992 wint er, met weer Van Basten, voor het laatst een Nederlander.