Thalita de Jong heeft liever niet meer het plakkaat kopvrouw op haar voorhoofd

Thalita de Jong stapt over naar een nieuwe ploeg. Ondertussen is het oude zeer nog niet uit haar lijf verdwenen.

Een nieuwe ploeg: Experza-Footlogix Ladies Cycling Team. Geleid door de Vlaamse oud-renster Christel Herremans. ,,Ik had er gelijk een goed gevoel bij", zegt Thalita de Jong (23) over het 'nieuwe project' waar ze vanaf 1 januari 2018 instapt.

Veel beter in ieder geval dan bij haar huidige ploeg Lares, waar ze al na een jaar vol blessureleed en andere hobbels afscheid van neemt. ,,Ik wist al snel dat ik daar niet zou blijven", zegt de renster uit Ossendrecht. ,,Het liep daar gewoon niet", aldus De Jong, die nooit onder stoelen of banken heeft gestoken dat veel haar tegenviel bij het team dat haar had aangetrokken om de wielerwereld te veroveren. Langer blijven had volgens haar geen zin. ,,Dit is misschien vervelend voor de ploeg, maar ik moet op de eerste plaats naar mezelf kijken. Het is mijn carrière."

Niet dat die nu plots vlot is getrokken met de overstap naar Experza-Footlogix. Acht maanden na de verwoestende val in de wereldbekerveldrit van Hoogerheide staat het huilen De Jong nog altijd nader dan het lachen. ,,De tijdrit in de Holland Ladies Tour ging nog goed. Daarna ben ik voortijdig uit koers gegaan om fit aan de Belgium Ladies Tour te beginnen. In de derde rit echter werd ik al gelost. Ik kwam niet meer vooruit."

Volledig scherm Thalita de Jong. © Marcel Otterspeer / Pix4Profs

Rustpauze

De Jong besloot een echte rustpauze in te lassen. Op vakantie ging het toch weer mis. Tijdens een onschuldig stukje hardlopen. ,,Ik kreeg ineens enorme spierpijn. Vanuit mijn rug. Ik kon daarna gewoon niet meer normaal lopen."

Terug thuis werd ze voor de zoveelste keer dit jaar nog eens door de molen gehaald. ,,Bleek dat alle ruggenwervels keurig los zaten. Dus wat er nu weer aan de hand is? Ik weet het niet. Kennelijk is mijn lijf vanwege alle blessures zoveel aan het compenseren geslagen dat het nog altijd niet in balans is."

De plannen om dit weekeinde in Gieten de eerste veldrit van het seizoen te rijden, kunnen de prullenbak in. De Europees kampioene heeft zich ook al afgemeld voor de cross van Ronse. ,,Ik zie wel wanneer het wel kan. Voorlopig heb ik alles uitgesteld. Wat ik nu nodig heb is rust in mijn hoofd."

Dat is een forse streep door de rekening van Lares, dat met name in het veld nog iets van het publicitair verloren jaar had willen goed maken. Ook Christel Herremans moet afwachten. Aanvankelijk wilde de Vlaamse rond De Jong een nieuwe crossploeg formeren. ,,De Belgen beginnen nu ook het vrouwenveldrijden te ontdekken", constateert niet alleen De Jong.

In eerste instantie twijfelde De Jong nog of ze met Herremans in een crossproject moest stappen. ,,Omdat mijn prioriteiten nog altijd op de weg liggen." Toen de Vlaamse het geld vond om er een gecombineerde weg/cross-ploeg van te maken was de Ossendrechtse direct om. Ondanks aanbiedingen van meer teams, waaronder een van haar 'oude' ploeg WM3. Omdat ze toch het liefst dé kopvrouw is van een formatie? Ze schudt het hoofd en zegt dat het er vooral om gaat dat ze de koersen kan rijden, die ze wil. ,,Dat plakkaat kopvrouw wordt er dan al gauw opgeplakt. Maar dat heb ik nu net liever niet op mijn voorhoofd staan."