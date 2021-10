Tevredenheid bij Verstappen na tweede plaats: ‘Grote fout maken was hier makkelijk geweest’

Video'sMax Verstappen kwam in Turkije als tweede over de finish en was daar na afloop tevreden mee. Op een nat circuit kon hij Valtteri Bottas na de start geen moment bedreigen, maar met Lewis Hamilton op P5 heeft hij de leiding in het WK wel weer terug. ,,Valtteri had gewoon meer snelheid.”

,,Het was niet makkelijk vandaag", begon Verstappen na afloop van de zestiende manche van het wereldkampioenschap. Die werd door nagenoeg iedereen op intermediates afgewerkt, omdat het asfalt in de Turkse miljoenenstad maar niet wilde opdrogen. ,,De baan was erg ‘vettig’ en we moesten de hele race banden managen. Dat maakte het lastig om te pushen. Het zou erg makkelijk zijn geweest om het fout te hebben en terug te vallen in deze condities, dus hiermee ben ik erg tevreden.”



Met een voorsprong van zes punten ten opzichte van rivaal Hamilton trekt Verstappen over twee weken naar Texas. ,,Het is al het hele jaar close en ik verwacht ook dat het in Austin weer een mooi gevecht wordt met Mercedes. Het is een fraai seizoen tot dusver", zei Verstappen kort na de race, terwijl het publiek in Turkije hard voor hem juichte.

Volledig scherm © EPA

Op de persconferentie ging Verstappen verder in op zijn race. ,,Alles afwegende dit weekend was het een degelijke race. Ik moest Bottas helaas een beetje laten gaan, om de banden te managen. Er was geen punt om hem aan te vallen. Op enig moment heb ik besloten te stoppen, de banden waren redelijk weg. Toen heb ik de race naar huis gereden en heb ik de banden gespaard. Bottas inhalen zou toch niet lukken, dus ik wilde geen grote risico's nemen. Ik had wel wat voordeel dat het geen droge start was. We worstelden dit weekend met de snelheid, dus dan is dit het maximale resultaat voor ons, met de Red Bull-auto’s op de tweede en derde plaats", zei Verstappen.

,,Mercedes was sneller dit weekend. Wij kregen het niet helemaal voor elkaar. Dat moeten we analyseren. Zelfs met deze punten gaat het niet gemakkelijk worden om wereldkampioen te worden. Maar we hebben een goed seizoen en zoals ik al eerder zei, het gaat mijn leven niet veranderen, wereldtitel of niet. Ik zal alles geven. Maar als het uiteindelijk niet genoeg is, en ik word tweede, zal ik er ook niet minder om slapen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.