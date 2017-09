Tevez ondanks megasalaris te zwaar om te voetballen

De nieuwe hoofdtrainer van Shenhua liet vlak na zijn aantreden weten voorlopig geen gebruik te maken van Tevez. ,,Hij is er fysiek niet klaar voor. Hij is niet fit”, zei Wu Jingui.



De Chinese oefenmeester nam het stokje deze week over van Gustavo Poyet, die zijn contract na een serie teleurstellende resultaten inleverde. Het vermogende Shanghai Shenhua zakte onder zijn leiding af naar de twaalfde plaats in de Super League.



,,Tevez is veel te zwaar, net als Fredy Guarin. Ik moet als trainer mijn verantwoordelijkheid nemen en ze buiten de selectie laten, ook als voorbeeld naar de andere spelers”, legde Wu uit. ,,Als je niet in staat bent het uiterste te geven voor je club, dan heeft het geen zin je op te stellen.”



Shenhua telde eind vorig jaar 84 miljoen euro neer voor Tevez, die overkwam van Boca Juniors uit zijn thuisland. Hij kampte sinds zijn komst veelvuldig met blessureleed en scoorde maar twee keer in elf duels.