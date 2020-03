Tévez bezorgt Boca Juniors Argentijnse titel op laatste speeldag

Arantxa Rus kansloos in halve finale Monterrey

2:55 Tennisster Arantxa Rus heeft in de halve finale van het WTA-toernooi in Monterrey niet kunnen verrassen. Elina Svitolina, de hoogstgeplaatste speelster van het toernooi, was in twee sets veel te sterk voor de Nederlandse, ze won met 6-0 6-1.