Teun Koopmeiners schiet Atalanta met hattrick langs Torino en naar koppositie in Serie A

Koopmeiners benutte een strafschop in blessuretijd van de eerste helft en scoorde in de openingsfase van de tweede helft met een schot van afstand. De oud-speler van AZ trof in de slotfase opnieuw doel vanaf elf meter.



Atalanta is na vier wedstrijden de koploper in de Serie A met tien punten. AS Roma heeft evenveel punten, maar scoorde één keer minder.