Tete speelt en Memphis op de bank bij zege Olympique Lyon

Verstappen met Hon­da-mo­tor meteen naar podium, winst voor Bottas

8:54 En of die Honda-motor loopt! In Australië schoot Max Verstappen in de eerste de beste race met het Japanse krachtblok in zijn auto meteen uit de startblokken met een derde plaats. Achter winnaar Valtteri Bottas en Lewis Hamilton, maar voor beide Ferrari’s. Een geweldig begin wat betreft zijn titelaspiraties.