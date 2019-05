Tete en Memphis dankzij Chelsea zeker van Champions League

Chelsea eindigde dit seizoen als derde in de Premier League en was dus al zeker van deelname aan het miljoenenbal. Lyon had bij een overwinning van Arsenal (vijfde in de Premier League) eerst nog een voorronde moeten overleven. Arsenal moet het nu met Europa League-deelname doen. Omdat Tottenham Hotspur en Liverpool, die zaterdag in de Champions League-finale staan, op basis van hun Premier League-klassering ook al zeker zijn van een CL-ticket, mag het Oostenrijkse Red Bull Salzburg zich ook verlekkeren op de groepsfase van het grootste Europese clubtoernooi.



26 van de 32 deelnemers aan de Champions League staan na gisteravond vast. Ajax en PSV doen een gooi na de laatste zes felbegeerde plekken. Ajax moet daarvoor twee voorrondes overleven, PSV zelfs drie. Bekijk hieronder welke clubs al geplaatst zijn en welke clubs één of meerder voorrondes (van in totaal vier) wacht. De volgorde is op basis van de UEFA coëfficiëntenlijst voorafgaand aan het seizoen 2018/2019 (de 19 hoogst geklasseerde landen).