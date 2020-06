Terugslag in herstel houdt Schalke-aanvoerder rest van seizoen aan de kant

Schalke 04 kan dit seizoen geen beroep meer doen op aanvoerder Omar Mascarell. De Spaanse middenvelder kampt met een terugslag in het herstel van een blessure. Mascarell kwam eind februari voor het laatst in actie in de Bundesliga.