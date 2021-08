Terugkeer bij Manchester United moet het beste weer boven brengen bij Cristiano Ronaldo

Beitske Visser ter controle naar ziekenhuis na heftige crash met zes auto's in W Series

17:56 Beitske Visser is vanmiddag betrokken geweest bij een enorme crash in de kwalificaties in de W Series, de hoogste raceklasse voor vrouwen. Op het gladde Circuit de Spa-Francorchamps ging het mis toen zes wagens betrokken raakten bij een crash in het grind. Alle coureurs worden medisch onderzocht, Visser en Ayla Agren ondergaan hun checks in het ziekenhuis.