Teruggekeerde Mbappé helpt Paris Saint-Germain aan zege in Nice

Coaches over grenzen in de topsport: ‘De buitenwe­reld wordt bozer, de sporter zachter’

19 september Was het nodig om in het verleden knetterhard te zijn tegen sporters, zoals in het turnen gebeurde? Of is de softere aanpak van nu de beste? De afgelopen jaren is er in de benadering van toppers veel veranderd. „Hardheid is oud denken”, zegt mental coach Ben Middelkamp. „Sporters moeten wel weerbaar blijven”, vindt Erik ten Hag, trainer van Ajax.