Terug in Imola, waar alles nog altijd Senna ademt

Cijfers en feiten

Autodromo Enzo e Dino Ferrari, gelegen een half uurtje ten oosten van Bologna. Gebouwd in 1950 als semi-stratencircuit, wat nu nog te zien is aan de woningen en restaurants die wonderwel midden op het circuit staan. In 1980 gedebuteerd in de Formule 1 als decor voor de GP van Italië. Van 1981 tot 2006 onafgebroken op de kalender als GP van het nabijgelegen San Marino, omdat elders ook al een GP van Italië werd gereden.

De kenmerken van het circuit, waar tegen de klok in gereden wordt? Smal, lange rechte stukken en 17 bochten verdeeld over 4,9 kilometer, waar niet al te veel op de rem getrapt hoeft te worden. Liefst zeven keer won Michael Schumacher er, en met acht zeges is Williams er nog altijd de succesvolste rijstal. Mooie cijfers, maar wie Imola zegt, zegt toch vooral Ayrton Senna. De Braziliaanse coureur die er het vaakst van iedereen op pole position (acht keer) stond, zal voor de eeuwigheid in één adem genoemd worden met Imola. Hij verongelukte er in 1994 tijdens de race na een crash in de Tamburello-bocht. Een dag eerder crashte ook de Oostenrijker Roland Ratzenberger met fatale gevolgen op Imola, maar wie het circuit bezoekt zal zien dat vooral de legende van Senna er nog altijd voortleeft. Naast het circuit is er dat wereldberoemde monument van de gebeeldhouwde Braziliaan, zittend op een rotsblok. Op de plaats des onheils hangen de hekken ook 26 jaar na dato nog vol met vlaggen en persoonlijke boodschappen van fans van Senna. Het circuit is gevestigd op de Piazza Ayrton Senna da Silva. En ja, ook de hoofdtribune is er naar Senna vernoemd. Een bedevaartsoord is het geworden, waar de coureurs van nu zondag een hommage brengen aan een van de meeste getalenteerde coureurs ooit.

Hoe presteerde Max Verstappen er?

In de Formule 3 stond hij er namens Van Amersfoort Racing al een op pole position en hij won er. Het was de derde van drie races in één weekend, in oktober 2014. Ruim zes jaar geleden, in een totaal onvergelijkbare auto. Als Formule 1-coureur maakt Verstappen dit weekend zijn debuut in Imola, net als vrijwel al zijn collega’s op de grid. Een paar testten er, of reden er commerciële rondjes namens Ferrari. Maar de enige van het huidige veld die er veertien terug al bij was toen Formule 1 er voor het laatste kwam, was Kimi Räikkönen. De Fin reed er tussen 2001 en 2006 zes keer, stond er zelfs eens op pole, maar kwam in de race niet verder dan een tweede plaats in 2003 achter Michael Schumacher.

Behalve voor Räikkönen is Imola zoals zoveel afspraken in dit wonderlijke corona-seizoen een vuurdoop. Zelfs voor Lewis Hamilton en Sebastian Vettel. ,,Ik heb er in de Formule 3 echt van genoten en ik denk dat Imola een heel toffe toevoeging aan de Formule 1-kalender kan zijn’’, aldus Verstappen. ,,Je hebt een behoorlijke hoeveelheid topsnelheid nodig en een goede set-up, maar er zijn enkele inhaalmogelijkheden.’’

Wat staat er op het spel in Imola?

Natuurlijk is er die lonkende titel voor de constructeurs van Mercedes. De zevende op rij, wat een record betekent. De voorsprong van Mercedes op Red Bull bedraagt 209 punten en alleen als Red Bull 33 punten meer dan Mercedes scoort, moet het feestje nog even wachten. Naast dat record is vooral de opbouw van het weekend interessant. Een experiment wacht in Imola, waar de vrijdagtrainingen vervallen. Zaterdagochtend 90 minuten trainen, ’s middags kwalificeren en zondag racen. Een compact, tweedaags weekend. Dat zorgt vooraf voor hoofdbrekens, want de tijd om dingen uit te proberen is beperkt. Maar het zou zomaar eens kunnen dat het experiment in de komende jaren meer navolging krijgt, als het bevalt.