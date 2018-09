Terry als coach welkom bij Chelsea

Basketbal­lers onderuit tegen Hongarije

21:58 De Nederlandse basketballers hebben in de kwalificatie voor het WK in 2019 in China in eigen huis een nederlaag geleden tegen Hongarije. In het Topsportcentrum in Almere wonnen de bezoekers met 74-59 van de ploeg van bondscoach Toon van Helfteren.