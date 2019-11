Ter Mors verlengt contract bij Team IKO tot Spelen van 2022

Schaatsster Jorien ter Mors heeft haar contract bij Team IKO verlengd tot en met de Olympische Spelen van 2022 in Peking. De regerend olympisch kampioene op de 1000 meter komt sinds vorig jaar uit voor de ploeg van de broers Erwin en Martin ten Hove. Ter Mors (29) verlengde in december haar contract nog tot 2020.

,,Ik ben ontzettend blij met het vertrouwen dat ik krijg vanuit de ploeg en van Erwin en Martin in het bijzonder”, aldus Ter Mors, die afgelopen seizoen als gevolg van een operatie aan een knie niet in actie kwam. Ze maakt dit weekeinde bij de kwalificatiewedstrijden voor de wereldbeker in Thialf haar rentree. ,,Na een moeilijk jaar zie ik ernaar uit om de komende jaren weer ouderwets hard te gaan schaatsen.”

Ter Mors combineerde voorheen het shorttrack met het langebaanschaatsen, maar stopte na de Olympische Spelen van 2018 in Zuid-Korea met shorttrack. In die tak van sport veroverde ze met de aflossingsploeg brons in Pyeongchang. Bij de Spelen van 2014 in Sotsji had de Twentse op de langebaan goud gepakt op de 1500 meter en de ploegenachtervolging.

Team IKO maakte bij de start van het schaatsseizoen niet alleen de contractverlenging van Ter Mors bekend, maar ook de komst van een nieuwe sponsor. Het logo van Friesland Lease staat in Thialf al op de pakken van onder anderen Ter Mors, Letitia de Jong en Jan Blokhuijsen.