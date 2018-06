Ter Mors komt bij Team IKO, Joling stopt

Minder geel voor Lot­to-Jum­bo in de Tour

16:02 LottoNL-Jumbo heeft een speciaal tenue ontworpen voor de komende Tour de France. Vandaag presenteerde de ploeg wielerkleding met veel minder geel dan doorgaans het geval is. In de Ronde van Frankrijk mogen de tenues niet overwegend geel zijn omdat de leiderstrui al geel is.