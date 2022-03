Tenniswereld reageert op stoppen Barty: ‘Tennis zal nooit meer hetzelfde zijn’

Mathieu van der Poel finisht als vierde tijdens start Italiaanse wielerweek, zege Schmid

Mauro Schmid heeft de eerste etappe van de Italiaanse wielerweek Coppi e Bartali gewonnen. De Zwitser van Quick-Step Alpha Vinyl Team klopte zijn Ierse medevluchter Eddie Dunbar van Ineos Grenadiers in een sprint na een rit over 165 kilometer met start en aankomst in Riccione.

