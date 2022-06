Tenniswereld ‘in shock’ na aanhouding trainer in zedenzaak: ‘Er is een beschuldiging, nog geen bevestiging’

Door Rik Spekenbrink



Precies op het moment dat het Nederlandse mannentennis na jarenlange droogte weer in de lift zit, ligt de sport op een minder fraaie manier onder het vergrootglas. Een voormalig proftennisser, die daarna een eigen tennisschool is begonnen, is verdachte in een zedenzaak. De man (46) is na twee aangiftes van eind vorig jaar gearresteerd en verhoord, maar in afwachting van het strafrechtelijk onderzoek vrijgelaten. De twee vermeende slachtoffers zijn proftennissers en hebben jarenlang met de trainer gewerkt. Eén van hen zou minderjarig zijn geweest ten tijde van het vermeende misbruik.

De verdachte trainer haalde als speler de top honderd en speelde diverse grand slams. Na zijn carrière ging hij als coach aan het werk, eerst bij Amstelpark in Amsterdam. Tot voor kort was hij met zijn tennisschool verbonden aan de Hoofddorpse vereniging Arnolduspark. De club is vier weken geleden met het nieuws geconfronteerd en heeft de samenwerking met de trainer en diens school direct verbroken. Ook is contact gezocht met de leden en ouders van kinderen aan wie hij les gaf, om hen te informeren.

Quote Je hebt hier geen draaiboek voor liggen, maar we zijn direct tot actie over gegaan Directeur tennisvereniging

,,Het is dramatisch allemaal”, zegt de directeur van de vereniging, die niet bij naam genoemd wil worden. ,,Je hebt hier geen draaiboek voor liggen, maar we zijn direct tot actie over gegaan. Het was erg emotioneel voor iedereen. Normaal gesproken is hier nooit iets en nu opeens dit.” Beiden melders trainden in het verleden geregeld bij Arnolduspark. ,,Iedereen kent elkaar hier. We vinden het juist erg belangrijk hoe we met elkaar omgaan. Daarom werken we ook met een vertrouwenspersoon.” Op het park in Hoofddorp zouden de grootste zorgen inmiddels zijn verdwenen. ,,De zaak komt nu weer naar voren vanwege de actualiteit, maar dit speelt dus al vier weken. Wij moeten als vereniging door, en dat doen we ook.”

De KNLTB geeft aan op dit moment geen actieve rol te spelen bij de kwestie, omdat de trainer niet in dienst was van de bond. ,,Maar wij hebben wel een zorgplicht voor de mogelijke slachtoffers”, zegt technisch directeur Jacco Eltingh. ,,Daar staan we ook mee in contact. We kennen de precieze inhoud van de aangifte niet. Het is nu eerst aan het Openbaar Ministerie, daarna eventueel aan de rechter of het Instituut Sportrechtspraak. Er is een beschuldiging, maar nog geen bevestiging. We worden op de hoogte gehouden en als er redenen zijn om de licentie van de trainer in te trekken, zullen we dat doen.” Onlangs werden diverse trainers door de bond bijgepraat, omdat rumoer was ontstaan over de mogelijke zedenzaak.

Wat er precies en wanneer is gebeurd, blijft onduidelijk. Er gaan diverse verhalen rond binnen de tenniswereld. Zeker is wel dat het misbruik jaren geleden heeft plaatsgevonden. De melders hebben aanvankelijk geen aangifte willen doen, maar dat vorig jaar alsnog gedaan. Hun advocaat zegt bij de NOS dat dat vooral gedaan is om toekomstige slachtoffers te voorkomen.

