Tennissters verliezen ook derde partij van Frankrijk en en lopen kwalificatieronde mis

In de eerste set ging het hard en was Garcia mede dankzij twee breaks op de opslag van Pattinama-Kerkhove binnen een halfuur klaar. De Française produceerde ook nog vijf aces. Garcia won in de tweede set meteen haar opslag, maar liet in de volgende lange game liefst zes breakkansen onbenut. In de vierde game was het bij het vierde breakpoint wel raak voor Garcia: 3-1. Die voorsprong gaf ze niet meer uit handen, al moest ze nog wel drie breakpoints wegwerken.