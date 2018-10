Tennissters treffen Canada in Den Bosch

Captain Paul Haarhuis is blij met de keuze voor Den Bosch. ,,Het is fantastisch dat we na vier jaar weer eens voor eigen publiek kunnen spelen. Met het Oranje-publiek achter je kun je als team net wat extra’s brengen. We hopen dan ook op veel support. Het is een geweldige locatie om te spelen en eerdere ontmoetingen in de Fed Cup hebben hier succesvol uitgepakt: in 2015 (4-1 winst op Australië) en in 2014 (3-2 winst op Japan). We hopen deze positieve lijn in februari door te zetten met winst op Canada.’'