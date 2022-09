Tennissters moeten thuisvoordeel tegen Frankrijk opgeven, bond kan geen geschikte locatie vinden

Met video Tallon Griekspoor verliest na sterke start in Tel Aviv, Botic van de Zandschulp neemt soepel eerste horde

Tallon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Tel Aviv. De 26-jarige Nederlander, als achtste geplaatst op het Israëlische hardcourttoernooi, moest het na een sterke start afleggen tegen de Canadees Vasek Pospisil die als ‘lucky loser’ uit de kwalificaties was toegelaten: 6-4 6-7 (3) 5-7.

27 september