Tennisster Vinci kondigt afscheid aan

Noah wil succes als coach Davis Cup herhalen

14:27 Yannick Noah heeft ook komend jaar de leiding over de Franse tennisploeg. De 57-jarige Noah wil het succes van dit jaar in 2018 herhalen. Frankrijk veroverde afgelopen weekeinde voor eigen publiek in Lille de Daviscup, door België in de finale met 3-2 te verslaan.