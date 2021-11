Tennisster Demi Schuurs ambassadrice lhbti+-evenement EuroGames22

Schuurs is open over haar eigen seksualiteit, omdat ze erg gelooft dat zichtbaarheid de acceptatie en integratie vergroot. Demi ziet dat dit nog lang niet bij alle tennisverenigingen vanzelfsprekend is en is daarom blij met de 25 lgbtqi+-toernooien in Europa", aldus de organsatie.

De 28-jarige Schuurs, de nummer 12 van de wereld in het dubbelspel, liet eind vorige maand via Instagram blijken dat ze haar vriendin ten huwelijk had gevraagd. Tijdens EuroGames22 vinden er naast tennis achttien andere sporttoernooien gelijktijdig plaats. De inschrijvingen zijn onlangs op Coming Out Day geopend.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Demi Schuurs (@demischuurs) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Schuurs doet deze week mee aan de WTA Finals in het Mexicaanse Guadalajara, bedoeld voor de beste tennissters van het afgelopen seizoen. Afgelopen nacht won ze haar eerste partij.



Met haar Amerikaanse dubbelpartner Nicole Melichar won de Limburgse op de openingsdag van het eindejaarstoernooi de eerste groepswedstrijd tegen Samantha Stosur en Zhang Shuai. Schuurs en Melichar, als vierde geplaatst, versloegen het als vijfde geplaatste Australisch/Chinese duo in iets meer dan een uur met 6-2 6-2.

Volledig scherm Demi Schuurs (rechts) en Nicole Melichar. © AFP De Nederlandse en Amerikaanse, beiden 28 jaar, leverden alleen in de eerste set een keer hun servicebeurt in. Ze wisten Stosur en Zhang vijf keer te breken. Schuurs boekte dit jaar met Melichar twee toernooizeges: in Doha en Charleston. De Limburgse dubbelspecialiste plaatste zich voor de derde keer voor de WTA Finals, het toernooi voor de acht beste tennissters en de acht beste dubbels van het seizoen. Ze speelt in Guadalajara voor het laatst samen met Melichar. Schuurs gaat volgend jaar verder met de Taiwanese Chan Hao-ching.

Schuurs en Melichar spelen morgen hun tweede groepswedstrijd tegen Shuko Aoyama en Ena Shibahara. Dat Japanse koppel, de nummer 2 van de plaatsingslijst, begon de WTA Finals met winst op Darija Jurak uit Kroatië en de Sloveense Andreja Klepac (6-0 6-4).

In het enkelspel wonnen Anett Kontaveit en Karolina Pliskova de eerste partijen. De Estse Kontaveit, een van de zes debutanten op de WTA Finals, versloeg Roland Garros-winnares Barbora Krejcikova uit Tsjechië met 6-3 6-4. Pliskova was in drie sets te sterk voor de Spaanse Garbiñe Muguruza: 4-6 6-2 7-6 (6). De Tsjechische doet voor de vijfde keer mee aan het eindejaarstoernooi, Muguruza voor de vierde keer. De andere zes tennissters debuteren allemaal op de WTA Finals.