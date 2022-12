Tennissers spelen Davis Cup-duel met Slowakije in Groningen: ‘Verwachten veel Oranjefans’

De inzet van de ontmoeting is een plek op de Daviscup Finals van volgend jaar. Dit jaar verloor Oranje in de kwartfinales van het landentoernooi van Australië.

Technisch directeur Jacco Eltingh kijkt uit naar de ontmoeting in Groningen. ,,Van oudsher is Groningen een Davis Cup-stad, met veel studenten als trouwe supporters van het Davis Cup-team. De studenten reizen vaak mee en dat zorgt altijd voor een fantastische sfeer tijdens de wedstrijden. Dat zagen we ook afgelopen voorjaar in Den Haag en bij de Davis Cup Finals in Glasgow en Malaga.”

,,We verwachten in februari ook veel Oranjefans op de tribunes in Groningen. Misschien zijn we wel licht favoriet, maar je moet het toch altijd maar weer doen. De steun van deze fans achter je helpt dan enorm.”

De Nederlandse tennissters gaven in november hun thuisvoordeel op voor het duel met Frankrijk in de play-offs van het toernooi om de Billie Jean King Cup. De tennisbond kon niet op tijd een locatie vinden, waardoor de wedstrijd uiteindelijk in Frankrijk werd gespeeld.