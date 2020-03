Tennissers mogen vanwege corona handdoek niet meer afgeven

Overzicht KKD Volendam houdt zicht op eredivisie na overtuigen­de zege op Jong Ajax

22:46 FC Volendam blijft in de race om een plek in de eredivisie. Door een overtuigende zege op nummer 3 Jong Ajax (4-0) verkleinde de club van trainer Wim Jonk de marge in de Keuken Kampioen Divisie met nummer 2 De Graafschap tot vier punten. De Superboeren nemen het morgen in Deventer op tegen Go Ahead Eagles.