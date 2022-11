Tennissers loten Slowakije in kwalificaties Daviscup: ‘Denk dat wij wel licht favoriet zijn’

De Nederlandse tennissers zijn in de kwalificaties van de Daviscup van 2023 gekoppeld aan Slowakije. Nederland speelt dat duel thuis. De wedstrijden worden afgewerkt op 3 en 4 of 4 en 5 februari volgend jaar.

Het Nederlandse team bereikte dit jaar de Daviscup Finals door in de kwalificaties Canada te verslaan. De Canadezen speelden toen zonder topspelers Denis Shapovalov en Félix Auger-Aliassime. Canada werd later toegevoegd aan de finale omdat Rusland niet mocht meedoen en bereikte vervolgens de eindstrijd. Daarin nemen ze het later zondag op tegen Australië, dat Nederland uitschakelde.

Slowakije heeft met Alex Molcan één speler in de top 100 van de wereldranglijst, op plek vijftig. Norbert Gombos staat op de 116e plaats. Nederland heeft met Botic van de Zandschulp (35) en Tallon Griekspoor (96) momenteel twee spelers in de top 100. De dubbel van Nederland werd in de kwartfinale gespeeld door Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop.

Daviscup Finals als doel

Haarhuis, die ook volgend seizoen de teamcaptain is, heeft als doel zich opnieuw te plaatsen voor de groepsfase van de Daviscup Finals. ,,Slowakije is een pittige tegenstander, maar toch denk ik dat wij licht favoriet zijn”, keek hij vooruit. ,,Het is altijd fijn om in eigen land te spelen. De steun van de fans is in deze landencompetitie heel belangrijk.”

Volledig scherm Paul Haarhuis. © AP

Op welke ondergrond het duel zal worden gespeeld gaat Haarhuis in overleg met de spelers bepalen. In de kwalificaties worden eerst twee enkelpartijen afgewerkt. De volgende dag is er een dubbel die wordt gevolgd door nog twee enkelpartijen.

De twaalf winnaars van de kwalificaties plaatsen zich voor de groepsfase van de Daviscup Finals. Die worden gehouden in de week die begint op 11 september. De twee finalisten Canada en Australië zitten automatisch in de groepsfase, net als Spanje en Italië die een wildcard kregen.