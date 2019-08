Tennissers India willen garanties voor veiligheid

Spannende driesetter Titelverde­dig­ster Bertens in Cincinnati direct onderuit

8:54 Kiki Bertens gaat ten minste één, maar mogelijk meer plaatsen duikelen op de WTA-ranking. De Nederlandse verloor vandaag als titelverdedigster in Cincinnati al in de tweede ronde. De Amerikaanse veterane Venus Williams (39) was in drie sets te sterk: 6-3, 3-6, 7-6 (4).