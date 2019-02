Tennisser Middelkoop verliest ook in Marseille dubbelfinale

VIDEO Teleurge­stel­de Mitchell te Vrede: ‘We maken het onszelf moeilijk’

9:49 Mitchell te Vrede speelde zaterdagavond in de wedstrijd tegen FC Groningen (0-0) na wekenlang blessureleed weer mee bij NAC, maar aan de wedstrijd zelf hield de spits geen goed gevoel over. ,,We blijven vaak achterin hangen en dan maken we het onszelf moeilijk.”