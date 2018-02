Tennisser Harrison vrijgesproken van racisme

Williams gunt Kubica drie vrije trainingen

16:50 Robert Kubica maakt dit jaar, na een afwezigheid van acht jaar, zijn rentree in een grand prix in de Formule 1. De Pool, die is aangesteld als test- en reserverijder van de Britse renstal Williams, rijdt in 2018 in ieder geval drie keer de eerste vrije training. ,,Mijn eerste is in Barcelona, dan waarschijnlijk Oostenrijk en daarna nog een'', zei de 33-jarige Pool bij de teampresentatie van Williams.