Tennisloopbaan Darcis eindigt in kwalificatie Australian Open

Darcis wilde nog één keer proberen zich te plaatsen voor een grandslamtoernooi, maar hij bleef steken op een bijbaan in Melbourne.



Darcis verdiende de bijnaam ‘Mister Daviscup’ dankzij zijn goede prestaties in het landentoernooi. Hij haalde met België in 2015 en 2017 de finale van de Daviscup, maar daarin waren respectievelijk Groot-Brittannië en Frankrijk te sterk. Darcis verloor in 2017 het beslissende duel met Lucas Pouille en barstte na afloop in tranen uit. De Belg won in zijn door blessures gekenmerkte carrière twee ATP-toernooien, in 2007 op het gravel in Amersfoort en een jaar later in Memphis. Hij bereikte in 2017 zijn hoogste plek op de wereldranglijst (38ste) en sloeg bijna 3,5 miljoen dollar aan prijzengeld bij elkaar.