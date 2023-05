Tennislegende Venus Williams voor het eerst naar Nederland dankzij wildcard Libéma Open

Williams (42) maakte in 1994 als jonge tiener haar debuut op de WTA Tour. Acht jaar later was ze de nummer één van de wereld. In haar imposante loopbaan wist ze tot nu toe 49 toernooizeges te boeken. Williams bereikte bij alle Grand Slams tenminste één keer de finale. Op Wimbledon was ze vijf keer de beste. In New York greep ze twee keer de US Opentitel.