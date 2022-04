Tennisbonden ATP en WTA boos over weren Russen: ‘Wimbledon discrimeert’

Volgens de ATP handelt de organisatie van Wimbledon in strijd met de regels. De organisatie voor mannentennis spreekt van een “oneerlijk” besluit en vreest voor “een schadelijke precedent”.

,,Discriminatie op basis van nationaliteit is een schending van onze overeenkomst met Wimbledon, waarin staat dat de toelating van spelers uitsluitend gebaseerd is op de ATP-ranglijsten”, staat in een verklaring. De ATP zegt dat het bestuur en de ledenraden gaan kijken naar consequenties voor Wimbledon.

,,We veroordelen met klem de verwerpelijke invasie van Oekraïne door Rusland. We zijn solidair met de miljoenen onschuldige mensen die getroffen zijn door deze oorlog. In onze sport zijn we er trots op dat we fundamentele principes hebben, waarbij spelers strijden om op basis van de ATP-ranglijst mee te kunnen doen aan toernooien. We zijn van mening dat de eenzijdige beslissing van Wimbledon en de Britse tennisbond om spelers uit Rusland en Belarus uit te sluiten van het Britse grasseizoen oneerlijk is en mogelijk een schadelijk precedent schept voor de sport.”

Discriminatieverbod

Ook de WTA, de organisatie van het vrouwentennis, haalt hard uit naar de organisatie van Wimbledon. ,,Een fundamenteel principe van de WTA is dat individuele atleten kunnen deelnemen aan professionele tennisevenementen op basis van sportieve prestaties en zonder enige vorm van discriminatie. Discriminatieverboden komen ook duidelijk tot uiting in hun eigen regels en de Grand Slam-regels”, zo luidt de persverklaring.

,,Zoals de WTA consequent heeft verklaard, mogen individuele atleten niet worden bestraft of verhinderd worden om deel te nemen vanwege hun herkomst of de beslissingen die door de regeringen van hun land worden genomen. Discriminatie, en de beslissing om dergelijke discriminatie te richten op atleten die als individu strijden, is niet eerlijk en ook niet gerechtvaardigd.”

Net als de ATP is de WTA niet van plan om zich zomaar bij de situatie neer te leggen. ,,De WTA zal haar volgende stappen evalueren en bekijken welke acties kunnen worden ondernomen met betrekking tot deze beslissingen.”

De All England Club, die het grandslamtoernooi op het gras in Londen organiseert, maakte dinsdag bekend dat tennissers uit Rusland en Belarus niet mogen meedoen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. De ATP en WTA laten tennissers uit Rusland en Belarus onder neutrale vlag wel meedoen aan de toernooien.