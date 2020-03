Tennisbond krijgt megaboete na verstrekken persoonsgegevens

Reactie NOC*NSF

NOC*NSF is verbaasd dat de Autoriteit Persoonsgegevens de stap van adequate voorlichting heeft overgeslagen en direct en ondoordacht tot handhaving is overgegaan. John Bierling, zakelijk directeur NOC*NSF: ,,Ook voor de sport is de toepassing van de AVG in de praktijk zeer complex gebleken. We hebben de Autoriteit Persoonsgegevens nadrukkelijk gewezen op de niet heldere maar wel door hen gehanteerde open normen. Het is van groot belang dat de Autoriteit Persoonsgegevens samen met de georganiseerde sport de bestaande open normen verfijnt en uitwerkt voor de via verenigingen gestructureerde Nederlandse sport. Het kan niet waar zijn dat verenigingen worden geconfronteerd met een starre Autoriteit die onvoldoende inlevingsvermogen heeft in de maatschappelijke belangen van 24.000 verenigingen met samen 5,5 miljoen leden. Het zou goed zijn als de Autoriteit Persoonsgegevens haar voorlichtende en richtinggevende rol beter op zou pakken. De Autoriteit heeft deze stap nu overgeslagen en is direct tot handhaving overgegaan. Wij zetten bovendien grote vraagtekens bij de doelmatigheid en proportionaliteit van deze uitzonderlijk hoge boete. De KNLTB is net als de andere sportbonden en sportverenigingen in Nederland een ledenorganisatie waardoor deze boete vooral de leden gaat treffen. Dit kan niet de bedoeling zijn en is zorgelijk.”