Tennisbond blijft zeer bezorgd over Peng: ‘Haar antwoorden worden beïnvloed door anderen’

Zondag 3A Groen Wit krijgt laagvlie­ger Steen niet klein

Groen Wit heeft zich gisteren in het inhaalduel tegen nummer twaalf Steen een slechte dienst bewezen. Na negentig minuten kon Bredase nummer drie in derde klasse A een puntje bijschrijven: 1-1. Een puntje waar de ploeg in de strijd om de bovenste plaatsen geen genoegen mee neemt.

26 november