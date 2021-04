Tennis zit bomvol powerlunges, jumpsquats en rotations: De ideale total body work-out

overzicht Invaller Van de Beek op randje halve finale, Arsenal moet aan de bak in Tsjechië

8 april Mocht Ajax volgende week de achterstand tegen AS Roma ombuigen en alsnog de halve finales van de Europa League bereiken, dan is de kans groot dat Manchester United de volgende tegenstander is. In en tegen Granada wonnen de Engelsen, met Donny van de Beek als late invaller, met 0-2.