Ten Hag zingt met Ajax-fans, maar geniet daarna in stilte

Eenmaal in de kleedkamer hield Ten Hag zijn mond. ,,Ik heb niets gezegd en genoten hoe blij iedereen was”, zei de trainer die zijn eerste half jaar bij Ajax aan het einde van het afgelopen seizoen in mineur afsloot. Ontevreden fans schreeuwden dat hij moest oprotten na het laatste competitieduel met Excelsior. Zo stond de coach eigenlijk al onder druk toen hij in de zomer met de voorbereiding op het nieuwe seizoen begon.

Een paar gerichte aankopen en aanstormende talenten hebben de afgelopen maanden veel doen veranderen bij Ajax. ,,Ja, we staan gewoon in de achtste finales van de Champions League”, beseft Ten Hag. ,,Ik heb zo veel plezier van deze spelers. Ze worden beter en beter. Ze kunnen zich terugknokken als het even slecht gaat. En we kunnen soms heel mooi en overtuigend voetballen. Ik geniet echt enorm van het proces dat we samen beleven. En we zijn nog lang niet klaar.”on.