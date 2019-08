Ten Hag ziet perspectief in poule: ‘Verhoudingen lijken gelijk’

Poll Wordt het vanavond Van Dijk, Messi of toch weer Ronaldo?

15:12 Vanavond wordt in Monaco geloot voor de poulefase van de Champions League, maar wordt ook de UEFA Men's Player of the Year bekendgemaakt. De drie kandidaten zijn Virgil van Dijk, Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Aan de hand van cijfers blikken we nog even terug op het clubseizoen 2018/2019 van deze drie sterren. Wie verdient de prijs het meest?