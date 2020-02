Ten Hag zag in 2007 al een vervelend Getafe; FC Twente onderuit in knotsgek tweeluik

Na een aantal jaren van afwezigheid keerde FC Twente in 2006/2007 terug in Europa, maar daarin bleek Levadia Tallinn in de voorronde te sterk. Een jaar later mocht FC Twente het weer proberen, nu tegen Getafe. De eerste wedstrijd werd gespeeld in het Coliseum Alfonso Pérez, vlak onder Madrid. Zo’n 800 fans van FC Twente zagen dat de ploeg van trainer Fred Rutten niet minder was dan de Spanjaarden. Dat veranderde toen Edson Braafheid na een uur spelen rood kreeg. In de slotminuut maakte de thuisploeg een belangrijke goal via Ikechukwu Uche.