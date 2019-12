Ten Hag: Wij verdienen het om door te gaan, maar het is niet zo

Erik ten Hag begrijpt heel goed waarom de Spaanse pers het een wonder noemt dat Valencia ten koste van zijn Ajax doorgaat in de Champions League. ,,Wij hebben de wedstrijd totaal naar onze hand gezet, zij zijn niet in het spel gekomen. We hebben hen onze wil opgelegd. Maar achterin stond Valencia goed, het was voor ons niet zo makkelijk om kansen te creëren, laat staan scoren.”

,,We hebben niet gescoord”, was de voor de hand liggende conclusie van de Ajax-trainer bij de microfoon van Veronica. ,,We hebben wel de kansen gecreëerd, maar hebben ze niet benut. Het tegendoelpunt was ook bijzonder onnodig, waardoor je lange tijd achter de feiten aanloopt. Verder hebben we eigenlijk op twee momentjes na niets weggegeven, en die nekken je dan. Dat is bitter.”

In de rust besloot Ten Hag om Edson Álvarez naar de kant te halen en Sergiño Dest te brengen. ,,Álvarez zat tegen zijn tweede gele kaart aan en ik wou ook niet het risico nemen. Ook zeker gezien de arbitrage waar je niet van op aan kon. Na rust hadden we ook voldoende druk, maar het is jammer dat we die goal niet gemaakt hebben.”



,,De teleurstelling is heel groot. We hebben 10 punten en een goede groepsfase gespeeld. We stonden twee wedstrijden terug al op het randje van kwalificatie en dat maakt het extra bitter. Wij verdienen het om door te gaan en ook vandaag verdienden we het weer, maar het is niet zo. We hebben het uiteindelijk niet afgedwongen en dan moet je gaan kijken waar je het hebt laten liggen.”

Net als afgelopen weekend tegen Willem II kwamen de Amsterdammers voor eigen publiek niet tot scoren. ,,Het lijkt met duidelijk dat de scherpte er vandaag wel was. De houding was uitstekend.” Wat de mogelijkheden voor Ajax zijn in de Europa League? ,,Die vraag moet je me vandaag niet stellen. Dat is pas na de winter. De teleurstelling overheerst nu. Dit moeten we even verwerken en dan richting zondag.”