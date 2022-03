Ten Hag: ‘We hebben Benfica totaal geneutraliseerd, op één momentje na’

SamenvattingErik ten Hag noemde de uitschakeling van Ajax in de achtste finales van de Champions League tegen Benfica bitter ,,We waren 75 procent van de speeltijd de bovenliggende partij. We hebben kansen bij elkaar gespeeld en ook defensief stond het goed. We hebben nagenoeg niets weggegeven”, zei de trainer van de Amsterdammers tegen RTL7.

Ajax verloor met 1-0 van de Portugezen, die scoorden uit een vrije trap. ,,Kleine dingen hebben grote consequenties”, aldus Ten Hag over dat moment. ,,Ik vond het geen vrije trap, het was te zwaar bestraft. Daarna was er miscommunicatie tussen twee spelers. We weten hoe gevaarlijk Benfica kan zijn. We hebben ze totaal geneutraliseerd, op één momentje na.”

Ten Hag was grotendeels tevreden over het niveau dat Ajax haalde. ,,Je kunt niet zeggen dat de vorm ontbreekt. Het moet ook meezitten. De laatste pass, de laatste aanname, moet goed zijn om een aanval wél af te ronden. De individuele kwaliteit moet de doorslag geven, maar dat was vanavond niet zo.”



Erik ten Hag geeft instructies aan Ryan Gravenberch.

Ten Hag gaf toe dat André Onana in de fout ging bij het doelpunt van Darwin Núñez in de 77e minuut. ,,Als hij voor die bal gaat, dan moet hij ‘m hebben”, zei de coach van Ajax. ,,In zulke grote wedstrijden moet het een beetje meezitten. In de uitwedstrijd schiet Álvarez bij een voorsprong van 2-1 op de paal. En in de warming-up daar raken twee doelmannen van ons geblesseerd. Nu scoren zij weer uit een vrije trap die geen vrije trap is.”

Ten Hag overwoog in de tweede helft eerder te wisselen. ,,Ik had Klaassen of Kudus eerder kunnen brengen”, erkende hij. ,,Maar ik bleef ook hopen op een geniaal moment van Berghuis. Na die 0-1 hebben we wel alles of niets gespeeld. Helaas werd het niets.”

,,Ik moet mijn ploeg eigenlijk een heel groot compliment maken”, zei Ten Hag. ,,We hebben heel veel goed gedaan, bijna alles. Maar we hebben niet gescoord. Als we dit niveau blijven halen, dan kan het nog een heel goed seizoen worden. Maar dan moeten we deze energie wel blijven leveren.”