Ten Hag spreekt van ‘fantastische start’: ‘Alleen soms willen we veel te veel’

Ten Hag zag, net als zijn aanvoerder Dusan Tadic, dat Lille ook een reeks goede kansen kreeg. ,,We willen soms veel te veel en daardoor werd het een open wedstrijd. Hebben we het van te voren over gehad omdat Lille dan in hun kracht komt. We willen te snel een eindpass geven in plaats van dat we balbezit houden”, zei hij bij Veronica.



,,Mijn spelers hebben ontzettend veel geldingsdrang”, stelde Ten Hag bij Ziggo. ,,We hebben veel spelers die graag snel richting het doel willen. Maar er zijn momenten dat je op de rem moet trappen en de bal langer in de ploeg moet houden. Anders maak je de tegenstander ook sterker. Organisatorisch moeten we slimmer gaan spelen.”



Desalniettemin spreekt Ten Hag van een ‘fantastische start’. ,,Van dit soort wedstrijd groei je als team.” Smaakmaker Hakim Ziyech werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald. ,,Uit voorzorg. Voor de wedstrijd had hij al lichte klachten aan zijn hamstring. Maar hij speelde goed. Van dit podium houdt hij. Voor de grootste wedstrijden kan hij zich extra opladen en dan is hij op z'n best.”