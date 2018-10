Ten Hag: Spelen tegen Benfica een fantastisch mooie uitdaging

Door Daniël Dwarswaard Ajax won dit seizoen in Europa al van Sturm Graz, Standard Luik, Dinamo Kiev en AEK Athene. Ploegen uit Oostenrijk, België, Portugal en Griekenland. Landen die voor de start van dit seizoen allemaal boven Nederland stonden op de zogenoemde coëfficiëntenlijst die bepaalt hoeveel clubs Nederland mag afvaardigen in het Europees voetbal.

Winst op Benfica is op meerdere vlakken van enorm belang. Als Ajax dat voor elkaar krijg, neemt het een voorschot op plaatsing van de tweede ronde. Maar eenvoudig gaat het niet worden. Benfica haalde de afgelopen tien jaar twee keer de kwartfinale van de Champions League en was tot twee keer toe finalist in de Europa League. ,,Het is een typische Portugese ploeg,” weet ook Ajax-trainer Erik ten Hag. ,,Een sluwe, geslepen ploeg. Al worden wij op dat vlak ook steeds beter. Zij hebben een mix van talent en ervaring. Zoals dat eigenlijk ook voor ons geldt. Het wordt een fantastisch mooie uitdaging.’’