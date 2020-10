Ten Hag sluit ernstige blessure Antony uit en looft Traoré: ‘Hij speelde als een kerel’

Traoré deelde in het eerste kwart in de malaise van Ajax maar was ook degene die de worstelende ploeg aan een royale voorsprong en meer controle hield. Zo beging Robin Gosens een overtreding op de Afrikaan, waarna Tadic de penalty binnenschoot en tekende Traoré al frommelend zelf voor de 0-2, zag ook Ten Hag.

,,Ik vond hem heel goed spelen. Als ik hem vergelijk met vorig jaar tegen Getafe.. Toen was het echt nog een jongetje maar vandaag heeft Lassina als een kerel gespeeld. Dat was precies wat we in deze wedstrijd nodig hadden. Hij heeft het uitstekend ingevuld en we hebben meerdere keren wat gecreëerd omdat hij ons aanspeelpunt was waarover we konden doorvoetballen”, aldus Ten Hag, die stelde dat de basisplaats van Traoré het gevolg van zijn sterke spel en zijn specifieke kwaliteiten is.