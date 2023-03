Ten Hag ontsnapt met Manchester United in FA Cup na drie rode kaarten voor Fulham in een minuut

Wout Weghorst deed de hele wedstrijd mee bij United, Tyrell Malacia bleef op de bank. Kenny Tete werd na 90 minuten naar de kant gehaald, maar toen was het doek al gevallen voor Fulham. Tot aan de 73ste minuut was er nog helemaal niets aan de hand voor Fulham, maar na een paar minuten van onbezonnenheid was al het harde werk en goede spel voor niets geweest.



De nummer negen van de Premier League kwam vijf minuten na rust volledig verdiend op voorsprong via spits Aleksandr Mitrovic, nadat David de Gea al knap redding had gebracht op schoten van Antonee Robinson en Willian. In de eerste helft was Fulham ook al de betere partij geweest, al leidde dat niet direct tot hele grote kansen.



Met nog zo'n twintig minuten op de klok ging het echter helemaal mis voor de ploeg van rechtsback Kenny Tete, die niet bij de selectie van Oranje zit voor de komende interlands tegen Frankrijk en Gibraltar. Na een pass van invaller Antony leek Jadon Sancho de 1-1 te gaan maken, maar hij nam te veel tijd en de teruggesprintte Willian kon de bal daardoor nog van de lijn redden. De 34-jarige Braziliaan deed dat echter met zijn hand, zo zag ook scheidsrechter Christian Kavanagh nadat hij door de VAR naar de kant werd gehaald om het moment nog eens te bekijken op het scherm.